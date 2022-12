Collectieve bioboerderij Haaksbergen van start, maar dan op eigen houtje: eerste gewassen in februari gezaaid

Constante pijn houdt leven van Haaksberg­se Anne (37) in zijn greep: ‘Ik heb wel eens gedacht, geef mij maar een spuitje’

HAAKSBERGEN - Anne Liem (37) heeft constant pijn. Door de chronische ziekte endometriose. Ze is elf operaties verder, maar de pijn blijft. „Bij mijn zoveelste spoedopname dacht ik: Geef me maar een spuitje, dan ben ik ervan af.” Maar er is kans op pijnverlichting, in Londen.

