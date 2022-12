Constante pijn houdt leven van Haaksbergse Anne (37) in zijn greep: ‘Ik heb wel eens gedacht, geef mij maar een spuitje’

Martin werkt al vijftig jaar bij ‘zijn’ supermarkt in Haaksber­gen: ‘De eerste kiwi’s waren een bijzonder­heid’

Op 1 december 1972 - donderdag precies 50 jaar geleden - trad hij in dienst bij de Veldmaatse supermarkt van de familie Leusink. In die halve eeuw zag Martin Broekhuis (65) hij de winkel groeien en het assortiment ook. „De eerste kiwi’s waren een bijzonderheid. Je was blij als je er drie had verkocht.”

