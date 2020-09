Corona beheerst de Haaksbergse voetbalvelden; Bon Boys zet handhavers in

‘Bewoners beschoten woning Haaksber­gen worden al tijden bedreigd’

20 september HAAKSBERGEN - De bewoners van de Merelstraat in Haaksbergen wier huis in de nacht van vrijdag op zaterdag werd beschoten, zijn zal langere tijd doelwit van intimiderende acties. Betrokken zelf zeggen op last van de politie niets te mogen zeggen, maar buurtbewoners melden brandstichting en vandalisme.