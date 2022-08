CSI Houten: Steven Veldhuis bekroont seizoen met Installera

Veldhuis greep in Houten zijn eerste 2-sterren Grand Prix met de 9-jarige vos merrie (d.v. Emerald) die bij Redmill Stables op stal staat. Hij voorspelde twee jaar geleden al dat Installera in 2022 haar eerste grote prijs zou pakken. ,,Dat komt nu uit. Het zat er al aan te komen. We hebben een uitstekend seizoen gedraaid na een tweede plaats in Vragender in de 1.45 en winst dit jaar in de GP Tubbergen.”

In Houten voelde Veldhuis meteen al dat het goed zat met een derde plaats in de finale van de mini tour over 1.35 meter en een tweede plaats in de grote tour. Veldhuis liep vervolgens de gedroomde barrage in de GP als afsluiting van een succesvolle periode. ,,We hebben veel werk verricht en het geduld is beloond. Installera is een paard met potentie. Die gaat nog mooie dingen laten zien.”