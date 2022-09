Dansen (en sjansen) voor ‘alleengaande’ 35-plussers bij Dwars in Haaksbergen: En iedereen is welkom

„Dat woord ontstond na onze eerste dansavond een aantal jaren terug. Mensen vonden het woord ‘alleenstaande’ negatief. Ze zeiden: ‘We hebben veel mensen om ons heen, zoals familie en vrienden. We staan dus niet alleen, we hebben geen relatie.’ Dat vonden wij als organisatie zo mooi, dat we besloten het woord alleengaande erin te houden. Want ook al ga je alleen, je staat nooit alleen. Verder is de dansavond in de Week tegen Eenzaamheid én de Week van de Ontmoeting. Zo hopen we meer aandacht te krijgen voor eenzaamheid.”