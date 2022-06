De angst van oorlogskinderen uit Buurse 77 jaar na dato in een boek verwoord

Maar liefst acht mannen stierven door oorlogsgeweld in de periode 1940-1945 in Buurse. Zes Nederlanders en twee mannen met de Duitse nationaliteit die in Buurse een leven hadden opgebouwd. Ze kregen afgelopen weekeinde een monument aan de Broekheurnerweg. Hun namen op één monument, dat zegt iets over de verbinding tussen buren aan weerszijden van de grens. Zondagmiddag dromden zo’n vijfhonderd inwoners van de drie grensdorpen samen in het tijdelijke openluchttheater aan de Wennewickweg. Met koorzang, harmoniemuziek, verhalen en gedichten stonden ze stil bij de impact van oorlog en bij het kostbare bezit dat vrijheid is.