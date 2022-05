De Onvergetelijke Kookclub: dementerenden en hun geliefden koken en eten samen in Haaksbergen

De Onvergetelijke Kookclub is een landelijk initiatief van Resto VanHarte en Alzheimer Nederland. Een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij maakt deze activiteit de komende drie jaar mogelijk op dertig locaties in Nederland. Zo ook op Erve Knippert. Met vier deelnemers is de opkomst misschien niet overweldigend, maar gezellig is het zeker.