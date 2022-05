De wijzen uit het oosten brengen Feyenoord en Ajax het grote succes

De een groeide op aan het kanaal, in de Gijsbert Karel van Hogendorpstraat, daar waar de beste voetballers van Bergentheim al decennia wonen. De ander werd groot aan het spoor in de Reigerstraat, daar waar de stoomtrein tussen Boekelo en Haaksbergen in de zomer langs tuft met toeristen. Arne Slot en Erik ten Hag, de trainers van de grootste clubs van Nederland, hebben hun roots in het oosten liggen. Daar waar het rood van FC Twente de dominante kleur is.