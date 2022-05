Deze Haaksbergse schilder werkt vanuit zijn diepste innerlijk: ‘Mijn moeder en zus durfden niet in mijn atelier te komen, zo eng vonden ze mijn tekeningen’

Ernst Pardoen is ’s ochtends vaak in zijn atelier, omringd door eigen werk. „De deur is dan open, loop gerust binnen.” Opvallend is zijn donkere kleurgebruik, alsof het altijd nacht is. Wie langer kijkt, ziet steeds meer details en symboliek. Verwonderend, verbijsterend soms. Pardoen werkt niet volgens een vooropgezet plan. Wat er op dat moment bij hem binnenkomt, is wat hij schildert. „Fantasie? Hmm, eigenlijk is dat niet het juiste woord. Wat ik schilder, bestáát in mijn hoofd. Dit is wat ik zie. Terwijl ik werk, neemt de voorstelling soms een heel andere wending. Alles ontstaat gedachteloos, intuïtief.”