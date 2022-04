Dit gaat er gebeuren met Het Notarishoes in Haaksbergen: bedrijfsruimte en twee appartementen

Behoud

Wijlens geeft aan dat het aangezicht van het Notarishoes geen geweld wordt aangedaan. „Uiterlijk verandert het alleen met twee aparte ingangen voor het kantoor en de appartementen.” De ondernemers zegt zelf ook voorstander te zijn van behoud van prominente Haaksbergse panden. „Het is leuk om op deze manier op mijn leeftijd iets blijven doen. Stilzitten is erg lastig. En als je dan met zo’n project weer een steentje kunt bijdragen aan de kwaliteit van het centrum van Haaksbergen, geeft dat extra voldoening.”

Het horecapaar Vermeulen laat weten content te zijn met de verkoop aan Wijlens, temeer ook vanwege de nieuwe bestemming die de locatie krijgt. „Het is een mooi pand en dat blijft bewaard. We hebben er altijd met veel plezier boven het restaurant gewoond.”

Goed gevoel

Ze zijn net met pensioen en momenteel druk bezig met de verbouwing van hun nieuwe huis net buiten Haaksbergen. Het stel startte de keuken eind 2021 na de laatste lockdown nog één keer op. „Dat hebben we gedaan om een periode van 21 jaar Notarishoes en al die jaren ervoor in de Haaksbergse horeca met een goed gevoel af te sluiten. Wegens corona gedwongen dicht moeten en daarna nooit meer opengaan, was niet het scenario dat we hadden bedacht. Nu kijken we met een goed gevoel terug op een fantastische tijd.”