Dit Haaksbergse pareltje in originele sfeer van jaren vijftig, wordt monument

Open Huis bij Histori­sche Kring: steeds meer interesse in stambomen, en hoe de watermolen in Madurodam terecht­kwam

HAAKSBERGEN - Tussen al het kerstgeweld is er komend weekeinde ook nog iets anders te doen: de Historische Kring Haaksbergen houdt open huis. Voorzitter Wim Oltwater vertelt over boeken, onze voorouders en over Haaksbergen in Madurodam.

15 december