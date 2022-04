Dit was Haaksbergen: achter elke struikelsteen schuilt een verhaal en hoe wrang, een crisis is ook een kans

In augustus is het tien jaar geleden dat kunstenaar Gunter Demnig eigenhandig zijn struikelstenen in Haaksbergen kwam leggen. Kleine messing monumentjes in de stoep, voor de laatste (vrij gekozen) woning van iemand die tijdens de Tweede Wereldoorlog slachtoffer geworden is van de nationaal-socialistische beweging. Ook voor mijn huis ligt er eentje. Aan de Molenstraat woonde Izak de Witte die in 1944 in Theresienstadt is vermoord.