Drama treft gezin uit Sint Isidorushoeve: vader (58) sterft terwijl hij as van echtgenote naar Idromeer brengt

Extern onderzoek naar Wmo-hulp door Haaksber­gen: die zorgplicht verdient niet altijd ‘de schoon­heids­prijs’

HAAKSBERGEN - Twee schrijnende verhalen in korte tijd over trage en falende hulp voor zieke mensen die voor die hulp zijn aangewezen op de gemeente, brengen het college in beweging. „We laten een extern onderzoek uitvoeren. Er is een aantal casussen dat geen schoonheidsprijs verdient.”

4 april