Drone in het Witte Veen: ‘Boven een kudde Schotse Hooglanders, hoe haal je het in je hoofd?’

De wetbundel als toverboek: Frank schreef een spannend kinderboek over....belastingen

HAAKSBERGEN - Menig volwassene heeft nachtmerries over de blauwe brief, terwijl kinderen bij het horen van het woord belasting in slaap vallen. Toch besloot Frank Elsweier een kinderboek te schrijven over dat onderwerp en daarmee geld op te halen voor stichting Ontmoetingspark de Greune en stichting Scholtenhagen.

25 april