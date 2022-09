Een wedstrijd tegen een profclub? Het kan bijna voor HSC’21: ‘Daar doe je het allemaal voor’

nieuwsupdate Hier knap je van op: deel je ellende met mensen die het nóg erger hebben (en meer hoopvolle energiebe­rich­ten uit Haaksber­gen)

HAAKSBERGEN - Geen energie om alwéér te lezen over alarmbellen die afgaan als huishoudens hun nieuwe energietarief in de bus krijgen (600, 1500, 800, 450 euro, het komt allemaal voorbij)? Ga dan iets drinken met vrienden die vertellen dat het nóg erger kan. Dat deed deze Tubantia-columnist ook en zij kan zeggen: het relativeert. Of beter gezegd: gedeelde smart...

17 september