Eerst spleet de nieuwe autoweg Brammelo, straks het spoor?

NIEUWSUPDATE Als je familie op de vlucht is voor de oorlog, ook dat was ‘de week van Haakbergen’

HAAKSBERGEN - Voetballen op zaterdag bij HSC’21, een verkiezingsrelletje over plakposters en nieuwe appartementen voor de bewoners van het Saalmerink. Tegen het licht van de bommen op Kiev heeft het allemaal even wat minder gewicht. Lena Borisova woont dan wel veilig in Haaksbergen, maar haar familie is op de vlucht voor de oorlog in Oekraïne.

27 februari