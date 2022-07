Eerste asielzoekers gearriveerd in Haaksbergen, opvang mannen in apart pand

HAAKSBERGEN - Een moeder met drie kinderen en een alleenstaande vrouw zijn als eerste asielzoekers gearriveerd in de crisisnoodopvang in Haaksbergen. Op korte termijn worden nog maximaal tien vluchtelingen verwacht. Alleenstaande mannen worden apart van vrouwen en kinderen opgevangen.

De twee vrouwen en drie kinderen hebben onderdak gevonden in de voormalige Ariënsschool aan de Adriaan Brouwerstraat in Haaksbergen. Dat is de plek waar ook een groep Oekraïense vluchtelingen verblijft. De mannelijke asielzoekers die binnenkort hun opwachting maken in Haaksbergen worden opgevangen in een gebouw in dezelfde straat.

Bezorgdheid Oekraïeners

Het leegstaande pand waar de mannen onderdak krijgen bevindt zich op enkele tientallen meters van het voormalige schoolgebouw waar de Oekraïners tijdelijk zijn gehuisvest. Voor de gescheiden opvang van de mannelijke asielzoekers is gekozen nadat Oekraïense vrouwen hun bezorgdheid over de komst van de mannen hadden uitgesproken tegenover de gemeente Haaksbergen.

Voor de mannelijke asielzoekers zijn in het gebouw aan de Adriaan Brouwerstraat afzonderlijke voorzieningen beschikbaar, zoals een eetgelegenheid, douches en toiletten. Ook voor de niet-Oekraïense vluchtelingen in Haaksbergen komt er dagbesteding. Er is dag en nacht toezicht en beveiliging, meldt de gemeente Haaksbergen.

Voorkeur gezinnen

De opvang van de asielzoekers in Haaksbergen is onderdeel van de crisisnoodopvang zoals de veertien Twentse gemeenten die met het Rijk hebben afgesproken. De regio biedt voor maximaal drie maanden opvang aan in totaal 225 vluchtelingen. Buurgemeente Enschede vangt zestig mensen op en doet dat in de voormalig vertrekhal van Vliegveld Twenthe.

Haaksbergen sprak aanvankelijk de voorkeur uit voor de komst van gezinnen. „Maar burgemeester en wethouders beseffen dat het hier gaat om een grote humanitaire crisis en dat gemeenten niet te kiezen hebben”, stelt de gemeente Haaksbergen in een persbericht.

Niet wegkijken

Burgemeester Rob Welten zegt over de opvang en het vluchtelingenvraagstuk: „Het gaat om bed, bad en brood voor mensen die meest basale behoeften nodig hebben. Daarbij hebben we oog voor de veiligheid van alle mensen. We kijken niet weg, maar dringen er met andere gemeente bij het Rijk wel op aan structurele oplossingen te vinden.

De gemeente is zeer te spreken over hoe de Haaksbergenaren zich opstellen ten aanzien van de opvang. Wethouder Pieter van Zwanenburg ziet dat veel inwoners zich inzetten om de vluchtelingen goed op te vangen. „Ze laten hun hart spreken en steken veel tijd in de begeleiding van mensen die het moeilijk hebben.”