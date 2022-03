Eigenaar Lourdeskerk in Haaksbergen perplex na loodroof: ‘Dit doe je niet zomaar even geruisloos in de nacht’

HAAKSBERGEN - Dieven hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag honderden kilo’s bladlood van de Lourdeskerk gestolen. Nagenoeg alle lood rond de gehele kerk is verdwenen. „En niemand die iets heeft gemerkt”, laat de verbijsterde eigenaar van het kerkgebouw weten.

Bouwondernemer Han Wijlens kocht het kerkgebouw in 2021 en staat perplex van de diefstal. „We hebben rare dingen meegemaakt, maar dit is echt bizar. Alleen het idee al dat je iets van een dak van een kerk sloopt, lijkt er niet op.” De buit moet uit ettelijke honderden kilo’s bladlood bestaan omdat het materiaal aan zowel de zijkanten als aan de voor- en achterkant van het gebouw is weggesneden. Wijlens bevestigt dat ook dit soort bladlood tegenwoordig roofgoed is. „De kiloprijs is best gestegen. Lood is beslist handel. We hebben handelaren in de omgeving dan ook ingeseind en gevraagd alert te zijn op lood dat hen wordt aangeboden.”

Snel geld nodig?

In welke hoek de daders gezocht is niet te zeggen. Of het geroofde lood meteen over de grens is verdwijnen, kun je volgens Wijlens evenmin vaststellen. „Het kunnen net zo goed een paar onverlaten zijn geweest die snel geld nodig hebben en dan het lood maar van het dak van de kerk trekken. Zeg het maar.”

Quote Ik kan me niet voorstel­len dat niemand iets heeft gehoord of gezien Han Wijlens - eigenaar Lourdeskerk

Naast een fikse schadepost loopt de eigenaar ook kans op waterschade. Het in de bouw verwerkte bladlood moet ervoor zorgen dat er geen lekkages ontstaan tussen de hoofdbouw en de lager opgetrokken aanbouw. „Dat kunnen we niet hebben. We gaan dit provisorisch oplossen tot we met de verbouwing beginnen.”

Huurappartementen

Een jaar geleden bracht de nieuwe eigenaar zijn plannen met het kerkgebouw naar buiten. Tot grote opluchting van oude Lourdes-parochianen en omwonenden krijgt het gebouw een bijzondere woonbestemming met huurappartementen in de kerk en de toren. Ook de Lourdeszaal wordt een appartement. Om de kerk heen staan nog eens zeven woningen gepland.

Wie heeft iets gezien?

De kerk blijft grotendeels intact, slechts hier en daar zal de bestaande bouw worden gedemonteerd. „Die boeven hebben de verkeerde materialen gedemonteerd. Anders hadden ze ons misschien wel een handje geholpen”, schampert Wijlens. Hij vindt het onvoorstelbaar dat de dieven ongestoord hun werk hebben kunnen doen. „Bladlood verwijderen lukt op zich nog wel een keer. Maar dit is geen klus die je zomaar even geruisloos in de nacht uitvoert. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat niemand iets heeft gehoord of misschien wel gezien. Is dat wel het geval dan zouden we dat alsnog graag te weten komen.” De aannemer gaat woensdag aangifte doen bij de politie. „Dinsdag hadden ze geen tijd…”

Van 8 tot en met 10 april wordt er nog een carnavalsweekend in de Lourdes gehouden.

Volledig scherm Lood van Lourdeskerk in Haaksbergen gestolen © André Scheffers