Einde aan Haaksbergse familiebedrijf: restaurant Evers wordt restaurant Ninety

Dierenarts en brandweer redden ree uit hek in Haaksber­gen, dier naar opvang

HAAKSBERGEN - De brandweer in Haaksbergen heeft vanochtend een ree uit een benarde positie bevrijd. Het dier had zich vastgelopen in de spijlen van een hek aan de Bouwstraat in Haaksbergen.

16:01