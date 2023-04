Eindelijk een luisterend oor voor uitvinder Jannink(88) en zijn warmteopslag: ‘Heel blij dat ze komen praten’

Met video Tientallen paasvuren branden in Buurse, uit vrees voor einde lange traditie: ‘Dit doet pijn voor het hele dorp’

„Normaal gesproken hadden er zo’n 900 mensen rond het paasvuur gestaan. Rijen dik. Zeker dit jaar, het weer was ideaal,” zegt Marcel Klein Rot, voorzitter van de paasvuurbouwers in Buurse. Maar het weiland bleef zondag leg. In plaats van duizend kuub hout knapperde een vuurtje in twee halve olievaten. Uit protest tegen de provincie.