Engelse journalisten zoeken roots van Ten Hag in De Veldmaat en bij Bon Boys: ‘We heten ze welkom’

Stolper­stei­ne in Haaksber­gen glimmen weer: ‘Zo worden deze mensen niet vergeten’

HAAKSBERGEN - Ze liggen weer te glimmen, de 22 Stolpersteine in Haaksbergen. Dankzij de achtstegroepers van de Paus Joannesschool. Met koperpoets verwijderden ze de zwarte aanslag van de messing naamschildjes. „Zo, nu vallen ze weer op en kun je de namen goed lezen.” En er even bij stilstaan dat leven in vrijheid niet vanzelfsprekend is.

6 april