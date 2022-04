Erik Jansen transporteert de stroom van zijn zonnepanelen rechtstreeks naar zijn wasmachine ‘Dit zou al lang op grote schaal moeten kunnen’

Stemmen in gesloten Ariëns­school die binnenkort opvang voor Oekraïense vluchtelin­gen wordt

HAAKSBERGEN - De Ariënsschool aan de Ariaen Brouwerstraat is vandaag ‘gewoon’ stembureau. Daarmee is de vorig jaar juli gesloten basisschool weer even opnieuw in gebruik. Voor stemmers voelt het mogelijk extra historisch, nu deze week bekend is gemaakt dat het gebouw tijdelijk gebruikt zal worden voor opvang van tot zestig Oekraïense vluchtelingen.

