Erven rond Rietmolen mogen groener: ‘Beginnen met een haag, dan komt de rest vanzelf’

Levend Landschap heet het project dat het omringende landschap groener en mooier moet maken. Onderdeel daarvan is ‘Rietmolen in ’t groen’, met als doel de biodiversiteit te bevorderen, met name op erven in het buitengebied.