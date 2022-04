Extern onderzoek naar Wmo-hulp door Haaksbergen: die zorgplicht verdient niet altijd ‘de schoonheidsprijs’

Voor de Haaksbergse Elizabeth Konst telt elke dag. Een jaar geleden is bij haar de dodelijke ziekte ALS geconstateerd. Een medicijn is er niet, waar Elizabeth Konst behoefte aan heeft is hulp. Hulp van de gemeente om de eigen woning aan te passen. Vorig jaar, vlak nadat de diagnose werd gesteld, is daarvoor een aanvraag ingediend. Maar de gemeente was niet vooruit te branden. Vorige maand deed Konst haar verhaal in deze krant. „Ik begrijp gewoon niet waarom het zo traag gaat. Het is net of ze op me neerkijken.”