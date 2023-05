Extra rijksgeld is reddingsboei voor lokale bibliotheek in Twente

Het geld uit Den Haag komt als geroepen. Het biedt Geerdes ruimte om een medewerker aan te stellen en een bezorg- en afhaalservice voor Buurse en Sint Isidorushoeve op te zetten. Met de toezegging dat in 2025 3 euro extra per inwoner beschikbaar komt, is de aanstelling ook voor langere tijd mogelijk. En in november krijgen bibliotheken opnieuw de mogelijkheid om geld voor twee projecten aan te vragen.

Politieke onwil

Het budget voor de Haaksbergse boekenuitleen is al jaren ver beneden peil. Waar gemiddeld 22 tot 23 euro per inwoner naar de Twentse bibliotheken gaat, is dat in Haaksbergen maar een tientje. De verbintenis met theater De Kappen bleek bovendien een ongelukkige. De politieke onwil om nog langer in het theater te investeren, kostte ook de bieb inkomsten. Het leidde uiteindelijk bijna tot het faillissement van het lokale kulturhus.