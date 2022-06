FCT Hoksebarge is 10 jaar gedeelde passie voor FC Twente: ‘We moeten het hebben van de contributie en de drankomzet’

Edwin Menzing is een van de mannen van het eerste uur, toen in 2012 FCT Hoksbarge het levenslicht zag en niet veel later tot een officieel erkende supportersvereniging van FC Twente werd uitgeroepen. „Nadat onze ‘proeftijd’ erop zat kwam Joop Munsterman hoogstpersoonlijk naar Haaksbergen om in de Oude Molen het convenant te ondertekenen. We waren iets van de 22ste officieel erkende supportersvereniging in de regio. Inmiddels staan er 29 supportersvereniging geregistreerd. „Markelo is de grootste en met Alstätte telt ook Duitsland een supportersclub.”