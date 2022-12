Feestzanger Wilfried Wildschwein strikt burgemeester voor rolletje in zijn clip: ‘Een carnalvalskneiter’

Wilfried Wildschwein, het alter ego van Haaksbergenaar Ferdinand Zwijnenberg, timmert al een paar jaar aan de weg bij feesten en partijen met après-skiliedjes, die hij ook zelf schrijft. Zijn nieuwste nummer is Schoenen in de hand , een tekst die hij zelf schreef bij een Duitstalig liedje met kennelijk hetzelfde thema: Schuhe in der Hand van de Duitse band Biervampir.

‘Het zou zomaar een potentiële carnavalshit kunnen worden’, zegt Wildschwein er zelf over. Hij is erg enthousiast over het resultaat en niet in de laatste plaats omdat hij burgemeester Rob Welten gestrikt heeft voor een rolletje in de bijbehorende clip. Die is sinds 21 december te zien op YouTube. Welten gooit in de clip geërgerd een paar schoenen van zich af terwijl Wildschwein zingt ‘Schoenen uit, schoenen uit, niemand weet waarom’. ‘Wat een gezelligheid, hoppaa, iets van een carnavalskneiter’, vindt een van de luisteraars.