Flinke bouwplannen in Haaksbergen, en gemeente vraagt particuliere verhuurders om huizen voor statushouders

Ninety Haaksber­gen brengt oud concept in nieuw jasje: ‘Luxe variant op het bekende all you can eat’

HAAKSBERGEN - Buiten is er op het eerste oog weinig veranderd, maar binnen is er niets dat nog aan het voormalige Restaurant Evers herinnert. Ook de menukaart niet. Omeletten en schnitzels hebben plaatsgemaakt voor steak tartare, slibtong en ossenhaas in medium sized porties. „All you can eat in een nieuw jasje.”

30 november