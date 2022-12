Forse concurrentie voor Haaksbergen bij strijd om eerste marathon op natuurijs

Bij hoge nood ben je in Losser het beste af, maar in Twenterand...

LOSSER - Bij hoge nood ben je in Losser in deze regio het beste af. In de dorpen van deze gemeente vinden mensen het snelst een openbaar toegankelijke wc: niet alleen een urinoir, maar ook voor de dames eentje om te zitten. Na Losser komen Oldenzaal en Aalten. Twenterand scoort het slechtst.

