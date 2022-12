Fotograaf van ‘de Michael Jackson aap’ vertelt over zijn successen in Haaksbergen

Kerstbal­len? Die koop je anno 2022 tweede­hands (bij WaWollie in Haaksber­gen)

HAAKSBERGEN - Bij het inrichten was het alle hens aan dek, een dag later stonden de klanten in rijen voor de deur en weer een paar dagen later is er al veel verkocht. Kringloopwinkel WaWollie heeft de kerstmarkt weer ingericht, tot blijdschap van de vele vrijwilligers én de klanten. „Mensen zaten hier echt op te wachten.”

28 november