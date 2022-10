Freddie (55) en Renate (53) verruilen Haaksbergen voor Totana: ‘Niks moet, niksen mag!’

Denen zijn helemaal klaar met motorhande­laar Mark uit Haaksber­gen: ‘Hij moet gestopt worden’

HAAKSBERGEN - Hij maakte 22.000 euro over, voor twee motorblokken die hij nooit kreeg, maar toen hij zijn geld terugvroeg, bleek dat ineens een groot probleem. Brian Schack uit het Deense Rødding heeft het daarom helemaal gehad met ondernemer Mark Leferink in Haaksbergen. En hij is niet de enige. Over een handelaar die een spoor van ellende achterlaat, al zo lang als hij bezig is. „Hij doet mensen pijn.”

