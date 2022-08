G. uit Haaksbergen schiet met luchtdrukwapen op partner. Nu moet hij één maand zitten

Het gaat op zaterdag 4 december mis als G. thuis komt in zijn woning aan de Margrietstraat in Haaksbergen. In het huis treft hij zijn vriendin aan met een mes in de hand. De woonkamer oogt alsof er zojuist een orkaan heeft gewoed, het bankstel is opengesneden en de gordijnen zijn aan gort gesneden. Als hij even later in de gang staat en hoort hoe een spiegel, die halverwege de trap hangt, met een harde knal in duizend stukjes spat, is het klaar voor hem. „Ik schade, jij ook schade” denkt hij en grijpt het luchtdrukpistool. Vanuit de gang schiet hij zeker acht keer op de auto van zijn vriendin die voor de deur staat. Het negende schot gaat door het portierraam. Als het glas verbrijzelt ziet hij dat zijn vriendin achter het stuur zit...