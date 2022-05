Garagebedrijf Autoservice Haaksbergen koopt Chinees: Wie nog een weekmenuutje wil scoren moet er snel bijzijn

Aanschuiven bij Shanghai kon al niet meer. Wie nog een weekmenuutje met mini-loempia’s, Babi Pangang en het onvolprezen sateetje van deze Chinees wil scoren moet er snel bijzijn. Het restaurantgedeelte is inmiddels ontruimd door de eigenaar. Die is overigens karig met het delen van de ontwikkelingen en geeft slechts aan dat deze zaterdag niet de laatste afhaalmogelijkheid is. Na Moederdag, zo wordt klanten bij de afhaal meegedeeld, gaat de deur na 27 jaar definitief dicht. ,,We gaan inderdaad sluiten.” Dat is het enige dat de eigenares kwijt wil.

Autoservice

Achterbuurman en mede-eigenaar Dennis Bouwmeesters van Autoservice Haaksbergen is scheutiger met informatie. ,,Volgende week zondag is de laatste dag. We hebben het perceel met pand aangekocht voor uitbreiding van onze bedrijfsactiviteiten. Langzaam maar zeker groeien we uit onze jas en hebben meer ruimte nodig om te kunnen doorgroeien.”

Bouwmeesters en zijn compagnon Joey Weegerink zijn met hun garagebedrijf aan de Greune gevestigd en kijken uit op Shanghai. Hoe ze de aangekochte grond gaan invullen, weten ze nog niet. ,,Ook niet wanneer we daarmee gaan beginnen.”

Twee restaurants

Een Chineesje halen bij de overburen zit er na volgende week zondag in ieder geval niet meer in. Na het verdwijnen van Shanghai telt Haaksbergen met Chinees Indisch Restaurant Kota Radja aan de Eibergsestraat en Peking aan de Molenstraat nog twee soortgelijke eetgelegenheden. Dat waren er ooit vier met ook Long Fong in de Bartokstraat meegeteld. Dat restaurant sloot eerder al de deuren.