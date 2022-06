Garantiefonds voor schade door zoutwinning bij Sint Isidorushoeve

Werk in Haaksberg­se winkel­straat hervat, tot blijdschap onderne­mers: ‘Kijk nu uit op een zandbak’

HAAKSBERGEN – En door! Vorige week is begonnen met de opknapbeurt van de Molenstraat. Maar net toen de straat was veranderd in een zandbak, kregen de aannemer en de nutsbedrijven mot met elkaar en werd het werk stilgelegd. „Gelukkig zag ik vanmorgen dat de mannen weer aan het werk zijn.”

20 mei