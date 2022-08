Gea zegt raadszetel in Haaksbergen op na bezoek aan Oeganda: ‘Mijn gids heeft aangevoeld dat hij me daar naartoe moest brengen’

update / met video Dode en gewonde vrouw aangetrof­fen onder brug over N18 bij Haaksber­gen, politie gaat uit van misdrijf

HAAKSBERGEN - Onder een brug over de N18 bij Haaksbergen is in de nacht van zondag op maandag een overleden vrouw aangetroffen. De weg is afgezet voor alle verkeer, de politie doet onderzoek. Verderop is een gewonde vrouw aangetroffen, zij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie gaat uit van een misdrijf. De N18 is inmiddels weer open.

1 augustus