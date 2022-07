Geld voor Haaksbergs kind uit gezin met laag inkomen: lesgeld voor hobby van 4 tot en met 18 jaar

Het bedrag van 20.000 euro is de jaarlijkse bijdrage die Haaksbergen beschikbaar stelt voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel. De gemeentelijke subsidie past binnen het gemeentelijke minimabeleid van Haaksbergen. Het jeugdfonds betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.

Fondsen samengevoegd

Inwoners met een inkomen tot 120 procent van het wettelijk sociaal minimum komen in aanmerking voor de vergoeding van de contributie of het lesgeld. Vanuit het fonds is een bedrag van 15.000 euro beschikbaar sportactiviteiten en 5000 euro voor culturele voorzieningen. In het verleden werkte het sportfonds apart van het cultuurfonds, inmiddels zijn de twee fondsen samengevoegd.

In 2021 heeft het Jeugdfonds in totaal bijna 17.000 euro uitgegeven voor 85 aanvragen uit de gemeente Haaksbergen. Het fonds hield dat jaar voor Haaksbergen en omliggende dorpen een paar duizend euro over. Dat geld wordt overgeheveld naar 2022 en is dus dit jaar beschikbaar voor aanvragen uit de gemeente.

Stijging aanvragen

Voor dit jaar gaat de gemeente uit van een stijging van het aantal aanvragen. Haaksbergen voorziet een toename in verband met het opheffen van de coronabeperkingen, daarnaast wordt de leeftijdsgrens voor het gebruik maken van voorzieningen verlaagd van 6 naar 4 jaar.

Inwoners die gebruik willen maken van de vergoeding van het lesgeld of de contributie kunnen niet zelf aan aanvraag doen. Daar is een tussenpersoon voor nodig. Dat is bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of een medewerker van een wijkteam. de vergoeding is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar.

