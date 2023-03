Gemak dient de mens én een proef: textiel huis-aan-huis opgehaald in Buurse en St. Isidorushoeve

In Buurse en St. Isidorushoeve wordt textiel dit jaar voor het eerst huis-aan-huis wordt opgehaald. De inzameling is een onderdeel van een regionale proef.

Twente Milieu komt vanaf 21 maart iedere acht weken in de twee dorpen langs om niet alleen papier, restafval of verpakkingen op te halen, maar ook textiel. Deze week ontvangt ieder huishouden een speciale zak om afgedankt textiel in te stoppen. Het enige wat je zelf moet doen, is de zak aan straat zetten.

Het is voor het eerst dat Twente Milieu textiel huis-aan-huis ophaalt. Liefdadigheidsorganisaties zoals het Leger des Heils en de kledingbank doen dat al veel langer. Is Twente Milieu met dit nieuwe initiatief een concurrent van het goede doel? Charlotte Postumus van Twente Milieu: „Wij promoten het regionale karakter en de herbestemming in de eigen regio. Textiel dat door charitatieve doelen wordt ingezameld, wordt vaak verkocht aan het buitenland.”

Het doel is dus dat afgedankt textiel zo veel mogelijk in Twente blijft. Het is de kunst om zo veel mogelijk in te zamelen wat nog van goede kwaliteit is, zodat het kan worden hergebruikt. „Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen sorteren wat verkocht kan worden in Twentse kringloopzaken als Het Goed en De Beurs. De rest wordt gerecycled, ook door bedrijven in de regio.”

Verschillen in kwaliteit?

De proef in Buurse en St. Isidorushoeve moet in kaart brengen of een andere manier van inzamelen misschien verschillen in kwaliteit oplevert. „Als je textiel aan huis ophaalt, is die dan van betere kwaliteit dan wanneer mensen het zelf naar de textielcontainer moeten brengen? Wat zijn de verschillen, ook op het gebied van wat er wordt aangeboden? Dat zijn de vragen die we met deze proef beantwoord hopen te krijgen,” aldus Charlotte Postumus.

Een van meer pilots

De huis-aan-huis inzameling in Buurse en St. Isidorushoeve is een onderdeel van het subsidieproject van de stichting Texplus die speciaal hiervoor is opgericht. In deze stichting zitten vertegenwoordigers van Saxion en Twentse bedrijven, waaronder Frankenhuis (textielrecycling) uit Haaksbergen en het Regionaal Textielsorteercentrum Twente uit Enschede. De proef in beide Haaksbergse kernen is een van de pilots van Texplus in Twente om textiel zoveel mogelijk te hergebruiken of te recylen, in plaats van het te verbranden als restafval.

Veel in de textielzak

In de textielzak mag overigens meer dan je denkt. Kleding mag best versleten en kapot zijn omdat het dan wellicht nog te recyclen is. En er mogen bijvoorbeeld ook knuffels, schoenen, gordijnen, tassen, petten en hoeden in. Een uitgebreide lijst is te vinden op www.twentemilieu.nl/textiel.