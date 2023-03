Gemeente Haaksbergen wil minderjarige asielzoekers opvangen in voormalig hotel Morssinkhof

Politie houdt twee Ensche­deërs aan: duo samen met anderen verdacht van digitale fraude van meer dan een miljoen euro

De politie heeft in samenwerking met de Roemeense politie drie verdachten aangehouden op verdenking van digitale fraude. Het gaat om twee mannen van 33 en 26 jaar uit Enschede en een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Een vierde verdachte wordt in Roemenië verhoord.