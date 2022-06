Gezocht: twee wethouders voor Haaksbergen, ‘Creatieve twist wordt gewaardeerd’

Man of vrouw, dat is om het even. Wel moeten de toekomstige wethouders in Haaksbergen wonen. Of bereid zijn binnen een jaar te verhuizen naar de Ster in Twente. En dat is de moeite waard, zo staat in de personeelsadvertenties van Nieuw Haaksbergen en de voltallige raad. Want wie wil er nou niet wonen in de bruisende gemeente waar het heerlijk vertoeven is op een terras en in de prachtige natuur. Daar staat wel iets tegenover: de nieuwe wethouders moeten direct aan de bak.