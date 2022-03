Gloriedagen van de Engelse Mijlenloop lijken te zijn teruggekeerd: ‘Dit hoort bij Haaksbergen’

Het is internatio­na­le vrouwendag, maar de Twentse boer blijft traditio­neel: ‘Vrouw voelt zich te gast op erf’

BEUNINGEN - Hij doet het bedrijf, zij het huis, de tuin en de kinderen. Op veel Twentse boerenbedrijven is de taakverdeling nog niet heel veel anders dan dertig jaar geleden, aldus Miranda Nolten. Daar is weinig mis mee, zo lang de zaken maar goed geregeld zijn. Maar dat is lang niet altijd het geval. „Het is nog niet gewoon dat de boer de vrouw als ‘maat’ ziet.”

8 maart