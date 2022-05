Groot bevrijdingsconcert in Haaksbergen: ‘We tillen elkaar naar een hoger niveau, dit concert verdient véél publiek!’

HAAKSBERGEN - Eerst de slachtoffers van oorlogsgeweld herdenken. Daarna samen de vrijheid vieren. Op 5 mei is op het marktplein een bevrijdingsconcert van Haaksbergen voor Haaksbergen. Een muziekfeest met ‘kippenvelmomenten’, waarvoor lang gerepeteerd is.

Woensdag 4 mei staat Haaksbergen stil bij de slachtoffers van oorlogsgeweld. Dat begint om 19.00 uur met een samenkomst in de Pancratiuskerk. Met zang door het Projectkoor Haaksbergen onder leiding van Lotte Sieverink. Scholieren van het Assink lyceum en de Anne Frank Realschule uit Ahaus lezen gedichten voor. Aansluitend om 19.30 uur vertrekt van hieruit de stille tocht langs oorlogsmonumenten en graven om te eindigen bij het gemeentehuis, waar de Haaksbergse Harmonie koralen speelt. The Last Post klinkt, gevolgd door twee minuten stilte, het zingen van het Wilhelmus en het leggen van bloemen.

Vrijheid

Donderdag 5 mei draait om vrijheid, verbroedering en vieren. Dat gebeurt met een megaconcert in twee etappes op het marktplein. Voor jong en oud en gratis toegankelijk. „Een bevrijdingsconcert terwijl er oorlog is in Oekraïne, moet je dat wel doen?” zegt Han Noordink, de voorzitter van de organiserende Stichting Herdenking & Vrijheid Haaksbergen. „Die vraag is uitvoerig besproken. Wij vonden dat het juist wel moest doorgaan. Om te benadrukken hoe belangrijk vrijheid is”.

Quote Genieten voor iedereen is dit, we zijn supergemo­ti­veerd Hugo Masselink, dirigent

Middagconcert

Van 14.30 tot 16.00 uur is het podium voor de ClipperS Crew Singers en de seniorenorkesten uit Haaksbergen en Buurse. Met veel evergreens op het repertoire. Voor de ClipperS Crew Singers is het dubbel feest. Het mannenkoor viert het tienjarig bestaan, wat vorig jaar niet kon. Voor het bevrijdingsconcert is één vrouwenstem toegevoegd: van Maureen Gaasbeek. Onmisbaar bij de songs van Vera Lynn, de Britse zangeres die mateloos populair was bij de geallieerde strijdkrachten.

Volledig scherm Het projectkoor olv Lotte Sieverink repeteert voor haar concert op 5 mei © Arjan Gotink

Avond met zang en muziek

Om 20.00 uur opent burgemeester Rob Welten het avondprogramma. Het podium is dan gevuld met een groot orkest, samengesteld uit leden van de Haaksbergse Harmonie en Crescendo Buurse. Dirigent is Hugo Masselink, Mathanja Cornelissen en Rutger de Vries nemen de solozang voor hun rekening. Het publiek wordt getrakteerd op onder meer een Vera Lynn-medley, Moment for Morricone, Golden Earring, Afrivan Harmony en The Rolling Stones. Ook het Projectkoor Haaksbergen laat van zich horen. Voor de medley Radio Oranje krijgt het versterking van solist Henk Goering. Na een optreden van twee uur volgt rond half elf de afterparty met de coverband The Elstars.

Ontzettend leuk

Koren en orkesten waren al een heel eind op weg toen in 2020 op het laatste moment de stekker eruit moest vanwege corona. Het enthousiasme van toen is onverminderd groot, aldus Lotte Sieverink. „Iedereen is dolblij dat het eindelijk kan”, zegt ze. „Bijna het complete projectkoor van 2015 staat er nu weer, aangevuld met wat nieuwe leden.” De Haaksbergse Harmonie heeft in de tussentijd gezelschap gekregen van Crescendo Buurse. „Het is ontzettend leuk om met een héél groot orkest te spelen”, zegt dirigent Masselink. „We hebben nu een iets andere samenstelling, dat luistert nauw. Zo tillen we elkaar naar een hoger niveau. Genieten voor iedereen is dit, we zijn super gemotiveerd. Dit concert verdient véél publiek!”