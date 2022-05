Groot verdriet om zwaar getroffen gezin, en nú al een (funny & bad) liedje voor Ten Hag, dat was de week van Haaksbergen

nieuwsupdate Dit was Haaksber­gen: achter elke struikel­steen schuilt een verhaal en hoe wrang, een crisis is ook een kans

HAAKSBERGEN - Het is een raar sprongetje. Terwijl de oude basisschool Ariëns klaar is om maandag de eerste vluchtelingen uit Oekraïne een dak boven hun hoofd te geven, biedt de torenhoge inflatie ook kansen: we móeten zonnepanelen en we móeten onze grondstoffen van dichtbij halen. Twee uitersten beheersen het nieuws, en dat zal nog wel even zo blijven. En weer zo’n sprong: kinderen poetsten de 22 Stolpersteine in het centrum op. De monumentjes voor joodse Haaksbergenaren die in de oorlog zijn vermoord, glimmen weer.

9 april