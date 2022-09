‘Grotere kans op fouten door complexe procedure zoutwinning Haaksbergen’

De kritiek van het SodM is gericht aan het adres van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), waar staatssecretaris Hans Vijlbrief op Mijnbouw de scepter zwaait. De brief dateert al van 25 mei en dat is opmerkelijk. Luttele dagen later zaaide Vijlbrief verwarring in de Tweede Kamer, met uitspraken over het hergebruik van de Haaksbergse zoutcavernes voor de opslag van waterstof.