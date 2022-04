Haackey mag niet feesten na middernacht: ‘Zwaar teleurgesteld in onze noabers en gemeente Haaksbergen’

Dat is te laat, menen de naastgelegen campings ’t Stien’nboer en Scholtenhagen en het Haaksbergse college. Om middernacht moet de muziek uit, een uur later is het bedtijd. Haackey-voorzitter Michiel van Lochem is verbijsterd en tekent bezwaar aan. „Wij zijn zwaar teleurgesteld in onze noabers en in de gemeente.”