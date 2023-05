Haackey-meiden MO14-1 kampioen: ‘Vinden elkaar goed op het veld en dat betekent scoren!’

Op boodschap­pen­jacht in Duitsland: een hype of scheelt het echt in de portemon­nee?

Als je de hype mag geloven, ben je een dief van je portemonnee als je in Nederland je boodschappen doet. In Duitsland moet je zijn, zeggen de fans op het groeiende aantal Facebookgroepen die zich daarmee bezighouden. Maar is het over de grens wel echt zo veel goedkoper?