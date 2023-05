Haaksbergen houdt miljoenen over, maar laat het niet breed hangen

Berkelland bezorgd over huisves­ting vluchtelin­gen: ‘Maar aantal is minder hoog en niet onmogelijk’

Berkelland is bezorgd over de aantallen vluchtelingen en statushouders die de komende jaren onderdak moeten krijgen in de gemeente. Maar de aantallen die Jan Zappeij van de Berkellandse Burgerpartij noemt zijn volgens burgemeester Joost van Oostrum te hoog. „De taakstelling is niet onmogelijk.”