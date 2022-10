Haaksbergen is nummer 2 op de afval-lijst en dit is waarom dat géén goed nieuws is (en hoe zou Erik ten Hag een rode puntmuts staan?)

Nobian belooft omgekeerde bewijslast bij nieuwe zoutwin­ning

HAAKSBERGEN/SINT ISIDORUSHOEVE – Wanneer er in de toekomst schade ontstaat die mogelijk veroorzaakt is door de zoutwinning nabij Haaksbergen, zal zoutwinbedrijf Nobian aan moeten tonen dat dit niet het geval is. Deze ‘omgekeerde bewijslast’, die alleen nog in Groningen wettelijk geregeld is, voert Nobian vrijwillig in.

