Haaksbergen: solide zwarte cijfers, toch komt crisis als tsunami op gemeente af

HAAKSBERGEN - Na moeizame financiële jaren zit de gemeente Haaksbergen de komende jaren weer in de plus. Toch teistert de energiecrisis ook de Ster van Twente als ‘een tsunami’.

Die mix van mooie en bezorgde woorden sprak wethouder Johan Niemans (financiën) vrijdag bij de presentatie van de begroting voor 2023. Het huishoudboekje in Haaksbergen, jarenlang het gemeentelijke zorgenkind in Overijssel, laat voor 2023 een bescheiden plus zien van 26.000 euro, waarna het financieel resultaat voor 2024 en 2025 in positieve zin oploopt naar ruim 1.8 miljoen en bijna 3 miljoen euro.

Ernstige energiecrisis

„Dat zijn solide zwarte cijfers”, zei Niemans over zijn eerste begroting. Die stelt het in juli aangetreden college ‘voorzichtig’ te investeren in de samenleving en dienstverlening in Haaksbergen. Dat is hard nodig, omdat ook Haaksbergen niet ontkomt aan de energiecrisis. Die grijpt in de verschillende dorpen hard in bij inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen.

„Er komt wat dat betreft een tsunami op ons af”, omschreef Niemans de ernst van de energiecrisis. In de gemeente Haaksbergen heeft die onder meer geleid tot 577 aanvragen voor een energietoeslag van inwoners met een laag inkomen. Daarvan zijn er 374 gehonoreerd en heeft de gemeente nog zo’n tachtig in behandeling. Bij de toelage gaat het in totaal om 1300 euro.

Geld voor verduurzaming

Haaksbergen brengt momenteel met een werkgroep de eerste bevindingen rond de crisis in beeld. De gemeente zal het Rijk daar voor half oktober op verzoek van de gemeenteraad over rapporteren. De gemeente zelf investeert in ieder geval 500.000 euro in maatregelen om bijvoorbeeld huurwoningen te verduurzamen via zonnepanelen en isolatie. „Dat kan de maandlasten omlaag brengen”, aldus wethouder Pieter van Zwanenburg.

Bij andere investeringen zijn afspraken die het college bij aantreden maakte met de gemeenteraad de leidraad. Die afspraken gaan bijvoorbeeld over snelheid maken met de woningbouw en het realiseren van een leefbaar buitengebied.

