Haaksbergen staat in de startblokken om 60 vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen

HAAKSBERGEN - Basisschool Dr. Ariëns is in beeld voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dat laat de gemeente Haaksbergen weten. „We kijken nu wat er in het gebouw moet gebeuren om tot 60 mensen op te vangen.”

Of en wanneer Oekraïnse vluchtelingen in Haaksbergen arriveren, is nog niet bekend. Maar als de vraag komt, wil de gemeente klaar zijn voor kortdurende opvang. Daarvoor is het leegstaande basisschool Dr. Ariëns aan de Adriaen Brouwerstraat in beeld. „Het streven is om de vluchtelingen vanuit hier door te laten stromen naar locaties die geschikt zijn voor langdurige opvang”, meldt woordvoerder Erwin Iping.

Gemeente Haaksbergen wil zo haar aandeel leveren in het opvangen van in eerste instantie 1000 vluchtelingen in Twente. „Voor Haaksbergen betekent dat onderdak bieden aan 40 mensen.” De Twentse gemeenten hebben aangegeven samen ook 2000 vluchtelingen een plek te kunnen bieden. Dat kan een verdubbeling van de opvang in Haaksbergen betekenen, zegt Iping. „In Dr. Ariëns kunnen we tot 60 vluchtelingen opvangen. Als er meer opvangplekken nodig zijn, komen ook de leegstaande basisscholen De Weert aan de Bartokstraat en Theo Scholte aan de Van Brakelstraat in beeld.”

Als beste uit de bus

Van de drie locaties komt Dr. Ariëns als beste uit de bus. „Er is elektriciteit en water en bouwkundig is er niet veel mis met het pand”, zegt de woordvoerder. Wel moet er het nodige gebeuren aan de toiletvoorzieningen en moeten er afgescheiden ruimtes worden gecreëerd. „Daar moet een aannemer mee aan de slag. Hopelijk kunnen we dan binnen twee of drie weken de eerste mensen opvangen.”

De eerste Oekraïnse vluchtelingen worden al opgevangen door Haaksbergenaren die hun huis hebben opengesteld. Ook hebben tal van inwoners zich bij de gemeente aangemeld als vrijwilliger bij de opvang, aldus Iping. „Zij willen helpen op allerlei vlakken. Van klussen, poetsen en koken tot het bieden van zinvolle dagbesteding. De bereid om te helpen is heel groot. En toch kunnen we nog meer vrijwilligers gebruiken.”

Meer informatie op haaksbergen.nl/oekraine.