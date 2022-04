Haaksbergen viert carnaval in kerk: ‘Het gebouw is met respect voor een allerlaatste keer gebruikt’

HAAKSBERGEN - ‘In de Zevende Hemel is geen bier en daarom drinken we het hier’. Het spandoek hing dit weekend hoog in de Lourdeskerk waar van vrijdag tot en met zondag het uitgestelde carnavalsweekend werd gehouden.

Zaterdag werd de voormalig katholieke kerk aan de Sonderenstraat gevuld met carnavalsmuziek, zondag togen ook niet carnavalsliefhebbers naar de kerk. Een kerk die al in 2013 aan de eredienst werd onttrokken en waar bouwondernemer Han Wijlens nu appartementen in gaat realiseren. Maar voor het zover is kon Haaksbergen hier voor een laatste keer naar binnen om een feest te vieren. „En dat was een schot in de roos”, meldt Jelle ten Broeke, samen met Tonny Morsinkhof en Gerben Kleinsman het trio achter het jaarlijkse carnavalsfeest. „In het dorp was geen plaats meer. Dit was een meer dan redelijk alternatief.”

Met respect

Met hits als ‘liever te dik in de kist, dan een feestje gemist’ en Hazes’ origineel ‘vanavond ga ik even uit m’n bol, gooi alles van me af en giet me vol’ zat de stemming er best in. Ten Broeke en consorten houden er een goed gevoel aan over. Oneerbiedig? „Nee hoor. De mensen vonden het prachtig. Er hebben zich geen ongeregeldheden voorgedaan en we kunnen stellen dat het kerkgebouw met respect voor een allerlaatste keer is gebruikt.”

Spannend

Zondagavond schalde het laatste nummer door de Lourdes waar afgelopen weekend meer dan 1000 plaatsgenoten voor de allerlaatste keer de binnenkant in originele staat zagen. Waar ooit het requiem klonk voor overleden parochianen, klonk zondagavond, 64 jaar na de inwijding, het slotakkoord voor De O.L. Vrouw van Lourdeskerk zelf. „Met de complimenten uit de buurt”, meldt Ten Broeke. „Want dat was voor ons echt wel even spannend. Je organiseert immers niet iedere week een feestje in de kerk.”